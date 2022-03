Abel Ferreira despista sobre chance de assumir a seleção brasileira

Em entrevista à TV Cultura, o treinador revelou que não faz planos a longo prazo e pretende continuar vencendo no Palmeiras

Abel Ferreira é um dos principais treinadores do futebol nacional no momento. Na noite desta segunda-feira, o português despistou sobre a chance de assumir o comando da Seleção Brasileira após a saída de Tite.

Em entrevista à TV Cultura, o treinador revelou que não pensa no seu futuro e prefere sempre viver o agora. Segundo ele, é sua hora de estar no Palmeiras para continuar ganhando, sempre que possível.

”Já treino um clube verde e amarelo, o periquito é amarelo e verde. Mas eu não faço planos a longo prazo, eu vivo o agora. Não faço planos, não é da minha forma de ser e estar. Se me perguntassem três anos atrás se eu ia treinar o Palmeiras, eu te responderia da mesma maneira. Tenho um clube, tenho contrato, gosto de estar onde estou e esse é um assunto que não controlo, não depende de mim. Vivo mais onde me querem", disse.

"Quando eu fiz a minha primeira entrevista com o clube (Palmeiras), eu perguntei se sabiam quem estava contratando, se conheciam minha pessoa e minha forma de jogar. O futuro a Deus pertence, é tudo na hora de Deus e minha hora é estar no Palmeiras, desfrutar com meus jogadores, competir e, sempre que possível, ganhar”, disse, apesar de considerar a pergunta sobre o assunto “muito pertinente”.

Dentro de campo, o Palmeiras se prepara para a disputa das quartas de final do Campeonato Paulista. Na próxima quarta-feira, o time enfrenta em casa o Ituano, às 21h35 (de Brasília). As equipes decidem vaga na próxima fase em confronto único.