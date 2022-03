Com retorno de Neymar, Tite convoca seleção brasileira para Eliminatórias; veja lista

O técnico Tite realizou, nesta sexta-feira, 11, a convocação da Seleção Brasileira para os últimos dois jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Nesta Data Fifa, o Brasil enfrenta Chile e Bolívia.

A principal novidade é a presença de Gabriel Martinelli, atacante de 20 anos que vem se destacando no Arsenal. A lista ainda conta com o retorno de alguns jogadores, como Neymar, Richarlison, Arthur e Guilherme Arana. Raphael Veiga, do Palmeiras, e Pedro, do Flamengo, não estão entre os convocados.

Vale destacar ausências de nomes que vinham sendo chamados constantemente. Gabriel Jesus, Gabigol e Everton Ribeiro ficaram de fora.

Líder isolado nas Eliminatórias, com 39 pontos, o Brasil já garantiu classificação para o Mundial. No dia 24 de março, os comandados de Tite enfrentam o Chile, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 20h30 (de Brasília). Já no dia 29, a Seleção visita a Bolívia, em La Paz, no mesmo horário.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Daniel Alves (Barcelona), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Alex Telles (Manchester United)

Zagueiros: Eder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea)

Meias: Arthur (Juventus), Fabinho (Liverpool), Paquetá (Lyon), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Real Madrid), Fred (Manchester United) e Philippe Coutinho (Aston Villa)

Atacantes: Antony (Ajax), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (PSG), Richarlison (Everton), Raphinha (Leeds), Rodrygo (Real Madrid) e Vinicius Junior (Real Madrid)

