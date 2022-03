Seleção: parte dos convocados se apresenta para treinos em Teresópolis

Os convocados pelo técnico Tite para os dois últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo começaram a se apresentar nesta segunda-feira (21) na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Entre os dez atletas que chegaram hoje, estão Richarlison, Fred, Thiago Silva, Philippe Coutinho, Guilherme Arana e Gabriel Martinelli. Já classificada para o Mundial do Catar, a seleção fara o penúltimo confrontos das Eliminatórias contra o Chile, que ainda briga por vaga no Mundial. O duelo no Maracanã, na quinta (24), às 20h30 (horário de Brasília), será transmitido ao vivo na Rádio Nacional.

Como é bom estar de volta na #seleçãobrasileira Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags