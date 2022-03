IFCE promove lançamento de livros e cursos gratuitos sobre futebol nesta terça-feira (15)

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) lançará na próxima terça-feira, 15, o programa o Programa Academia & Futebol. O evento acontece no Auditório Castello Branco, em Fortaleza, às 17 horas. Na ocasião, serão disponibilizados oito livros didáticos nas áreas de técnica e gestão de futebol e futsal. Também será assinado o edital de abertura de oito cursos sobre estas modalidades.



O evento contará com a presença de Ronaldo Lima do Santos, titular da Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, e Luis Antônio Verdini de Carvalho, coordenador Nacional do Programa Academia & Futebol. O secretário estadual do Esporte e Juventude do Estado do Ceará, Rogério Pinheiro, além de Ozires Ponte, secretário municipal do Esporte e Lazer de Fortaleza, estarão na cerimônia.

Os livros que serão disponibilizados gratuitamente tratam sobre gestão em clubes, projetos sociais e direito desportivo. Serão ofertados oito cursos gratuitos sobre as mesmas temáticas relacionadas ao futebol e futsal. Os treinamentos têm o objetivo de democratizar o acesso à formação profissional pública na área esportiva.

O programa visa à prática da modalidade esportiva de futebol na capital e região metropolitana do Ceará por crianças e adolescentes. A ação busca ainda promover capacitação profissional por meio de atividades de pesquisa e extensão.



