Em jogo decidido na prorrogação, Fortaleza BC é derrotado pelo Paulistano no NBB

Carcalaion e Tigre protagonizaram um dos melhores confrontos da Liga, com partida equilibrada do início ao fim. Após empate no tempo normal, donos da casa foram mais eficientes no período extra e venceram por 94 a 88

O Fortaleza Basquete Cearense/CFO (FBC) entrou em quadra na noite desta quinta-feira, 10, para enfrentar o Paulistano no ginásio Antônio Prado Jr, em São Paulo (SP). Em jogo válido pela temporada 2021/2022 do Novo Basquete Brasil (NBB), Carcalaion e Tigre protagonizaram uma dos melhores duelos da Liga, com partida equilibrada do início ao fim. Na prorrogação, os donos da casa foram mais eficientes e venceram por 94 a 88.

Com o resultado, o escrete tricolor chegou à 16ª derrota em 25 jogos disputados na competição e ocupa a 12ª posição na tabela de classificação, com apenas 36% de aproveitamento. Já a equipe paulista segue na sétima colocação da Liga, com 11 vitórias em 24 partidas e 46% de aproveitamento.

O duelo entre as duas equipes foi um dos melhores do NBB até o momento. Com aproveitamento impressionante nos arremessos de três pontos (21/54), Carcalaion e Tigre animaram o público nas arquibancadas com belas jogadas, enterradas, assistências e tocos. Para se ter ideia do equilibrio entre os times no confronto, a maior diferença de pontos no jogo foi sete e a liderança no placar alternou em 12 oportunidades.

Sob o brilho do ala Mãozinha, melhor atleta do tricolor cearense em quadra, com 20 pontos e 9 rebotes, o Carcalaion foi superior no primeiro tempo e foi para o intervalo da partida com vantagem de quatro pontos (41 a 37), com derrota no primeiro quarto (23 a 21) e vitória no segundo (20 a 14).

No segundo tempo, prevaleu a grande atuação do ala Cauê Borges, cestinha do jogo, com 30 pontos. Líder em rebotes e segundo em assistências para os donos da casa, Cauê comandou as vitórias do Paulistano por 18 a 17, no terceiro quarto, 20 a 17, no último período e 16 a 10 na prorrogação.

A prorrogação, a propósito, poderia ter sido evitadada pelo FBC, que teve a bola do jogo restando quatro segundo para o fim, mas desperdiçou a jogada ofensiva. No período extra, os erros na defesa e nos lances livres custaram caro, e a equipe cearense acabou amargando mais uma derrota na competição.

O próximo compromisso do Carcalaion pelo NBB será contra o Corinthians-SP, no próximo sábado, 12, às 16h10min, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo (SP). No mesmo dia, o Paulistano recebe a Unifacisa-PB, às 18 horas, no ginásio Antônio Prado Jr.

