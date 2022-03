Palmeiras x Guarani ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e Guarani se enfrentam hoje, domingo, 6 de março (6/03), pela 10ª rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta, Record, no canal de pay-per-view Premiere e no serviço de streaming Paulistão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O atacante tão esperado pela torcida do Palmeiras ainda não chegou. Enquanto o clube estuda opções no mercado, o técnico Abel Ferreira vem fazendo diferentes testes para compensar a ausência de um 9 matador. Desde a reta final da temporada passada, Rony vem sendo utilizado como um atacante móvel. Jogando mais avançado, o atleta oferece velocidade para atacar a linha defensiva do adversário. Na temporada atual, o jogador marcou um gol e deu duas assistências em 10 jogos disputados.

Porém, nas últimas semanas, Abel chegou a utilizar Raphael Veiga como falso 9. O meia consegue abrir espaço com seus recuos e auxilia na armação das jogadas. O técnico português chegou a falar em entrevista coletiva que a função de Veiga não mudou, mesmo atuando mais avançado na fase defensiva. Nesse modelo de jogo, Rony volta a atuar como ponta. (Com Gazeta Esportiva)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Palmeiras x Guarani ao vivo: onde assistir à transmissão

Record: na TV aberta

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Paulistão Play: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Campeonato Paulista 2022 - Palmeiras x Guarani

Escalação provável

Palmeiras

Weverton; Murilo, Gustavo Gomez e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael (Atuesta) e Gustavo Scarpa (Gabriel Veron); Raphael Veiga, Dudu e Rony.

Guarani

Kozlinski; Diogo Mateus, Ronaldo Alves, Derlan e Matheus Pereira; Bruno Silva, Madison eRodrigo Andrade; Júlio César, Yago e Lucão.

Quando será Palmeiras x Guarani

Hoje, domingo, 6 de março (6/03), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x Guarani

Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Tags