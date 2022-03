Flamengo x Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e Vasco se enfrentam hoje, domingo, 6 de março (6/03), pela 10ª rodada do Campeonato Carioca 2022. A partida será disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de Tv aberta, Record, e no site de streaming Cariocão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O técnico Paulo Sousa teve a semana livre para treinar o time. O rubro-negro vem de tropeço. No último domingo, o Fla empatou com o Resende, onde perdia por 2 a 0 e buscou o 2 a 2 nos acréscimos.

O volante Thiago Maia deve voltar a ficar à disposição no Flamengo. Ele ficou afastado após sofrer um corte profundo na perna esquerda. O jogador precisou passar por um procedimento para evitar infecção no local. Já Gustavo Henrique, que se recupera de uma entorse no joelho direito, deve ser desfalque mais uma vez. O zagueiro está em processo de transição para voltar a ser relacionado.

O Vasco está classificado para as semifinais do Campeonato Carioca e avançou na Copa do brasil. No entanto, as atuações da equipe vêm sofrendo críticas por parte da torcida. O zagueiro Anderson Conceição defendeu o trabalho feito até o momento e lembrou das mudanças no elenco para 2022.

''A gente está passando um processo de reformulação no elenco, mais de 50%, 60% dos jogadores são novos. A gente tem 50 dias de trabalho. Não vai ser da noite para o dia que a gente vai conseguir jogar bem, ter regularidade. E acabar vencendo bem, passando confiança para o torcedor. Mas eu acredito muito no trabalho que está sendo feito. Começamos bem a temporada, jogamos 10 jogos, você não tem muito tempo para treinar, isso acaba mexendo muito no time. É normal ter esse início de instabilidade, não conseguir fazer bons jogos'', disse. (Com Gazeta Esportiva)

Flamengo x Vasco ao vivo: onde assistir à transmissão

Record: na TV aberta

Cariocão Play: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de streaming

Campeonato Carioca 2022 - Flamengo x Vasco

Escalação provável

Flamengo

Hugo; Rodinei, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Vasco

Thiago Rodrigues; Weverton, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel, Matheus Barbosa, Juninho e Nenê; Gabriel Pec e Raniel.

Quando será Flamengo x Vasco

Hoje, domingo, 6 de março (6/03), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Vasco

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

