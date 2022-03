Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam hoje, domingo, 6 de março (6/03), pela nona rodada do Campeonato Mineiro 2022. A partida será disputada no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 18 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O atacante Keno lamentou os últimos atos de violência no futebol brasileiro e espera que a torcida vá para o clássico se divertir e apoiar o time. “Um clássico é jogo para a galera ir e se divertir. Um vai para o jogo e recebe pedrada, o outro joga bomba. Eles acham que se fizerem isso vai dar certo, mas corre o risco de tirar a vida de um jogador, um trabalhador. Estádio é para comemorar, fazer gol, zoar. Não tem isso de acabar o jogo e o pessoal se encontrar na rua para tirar a vida do outro”, afirmou o jogador.

O zagueiro Nathan Silva, do Atlético-MG, projetou o clássico contra o Cruzeiro. Apesar dos momentos diferentes entre os clubes, o defensor alegou que não há favoritismo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não, não somos favoritos. É um clássico, são duas camisas pesadas. A gente sabe da importância do clássico, mas vamos entrar com muita vontade, com o intuito de vencer e sabendo que vamos enfrentar uma grande equipe. É ter humildade, com dedicação, para realizar um grande jogo", disse Nathan em entrevista coletiva. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Campeonato Mineiro 2022 - Atlético-MG x Cruzeiro

Escalação provável

Atlético-MG

Everson; Mariano, Godín, Nathan Silva e Guilherme Arana; Jair, Allan e Nacho Fernández; Keno, Hulk e Savarino (Eduardo Vargas).

Cruzeiro

Rafael Cabral; Rômulo, Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Machado, João Paulo e Giovanni; Waguininho e Edu.

Quando será Atlético-MG x Cruzeiro

Hoje, domingo, 6 de março (6/03), às 18 horas (horário de Brasília)

Onde será Atlético-MG x Cruzeiro

Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais

Tags