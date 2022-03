Brasileirão feminino começa nesta sexta; veja os jogos da primeira rodada

A Primeira Fase do Brasileirão será disputada por pontos corridos. Os 16 times se enfrentam em turno único e os oito melhores classificados avançam para as quartas de final

A décima edição do Campeonato Brasileiro feminino estreia nesta sexta-feira, 4. A competição, que conta com 16 clubes na disputa, terá as participações de Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Esmac-PA e Cresspom-DF, times que conquistaram o acesso pela Série A-2.

O primeiro embate acontece às 21 horas desta sexta, 4. No Allianz Parque, Palmeiras e Atlético-MG abrem o torneio. No sábado, os atuais campeões das Séries A-1 e A-2 se enfrentarão. O tricampeão Corinthians recebe o estreante Bragantino às 14 horas.

A Primeira Fase do Brasileirão será disputada por pontos corridos. Os 16 times se enfrentam em turno único. Os oito melhores classificados avançam para as quartas de final, que serão realizadas sem o critério do gol qualificado como desempate. O mando de campo fica para as equipes com melhor campanha nas partidas de volta.

Artilharia



A artilheira do ano passado foi Bia Zaneratto, com 13 gols. Pelo seu desempenho, faturou o título de craque da competição e melhor atacante. Em seguida, ficou Duda, do São Paulo, e Vic Albuquerque, do Corinthians. Ambas anotaram dez gols.

Confira o calendário da primeira rodada do Brasileiro feminino:



Sexta-feira (4/2)

21h: Palmeiras x Atlético-MG

Sábado (5/2)

14h: Corinthians x Red Bull Bragantino

15h: São José x Avaí/Kindermann

16h: Internacional x Cresspom-DF

Domingo (6/2)

15h: Cruzeiro x Grêmio

18h: Ferroviária x Esmac-PA

Segunda-feira (7/2)

20h: Flamengo x São Paulo

