Bahia anuncia investigação em caso de racismo contra lateral Luiz Henrique

O Bahia empatou por 1 a 1 diante do CSA, nesta quarta-feira, 16, em partida válida pela Copa do Nordeste. Nas arquibancadas, uma pessoa cometeu um ato racista contra Luiz Henrique, lateral-esquerdo do Tricolor Baiano.

Em nota divulgada nas redes sociais, o clube repudiou o ato e disse que investigará o caso, buscando identificar o infrator e adotar medidas cabíveis.

"O Esporte Clube Bahia vem a público lamentar, repudiar e informar que investigará o caso de racismo ocorrido nesta noite contra o nosso atleta Luiz Henrique, baiano da Ilha de Itaparica. Através da imagem do episódio, buscaremos identificar o torcedor e tomar as medidas cabíveis", escreveu o Bahia.

"O Esquadrão acrescenta que já acionou a Arena Fonte Nova para buscar mais imagens que ajudem na identificação do(s) envolvido(s) e também utilizará a lista de sócios aptos ao jogo de hoje para não deixar por isso mesmo essa constrangedora situação", acrescentou.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, uma pessoa grita, se dirigindo a Luiz Henrique, afirmando que tem um cabelo "feio para desgraça", enquanto um outro envolvido filma e dá risada.

