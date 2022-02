Com gol de Leandro Carvalho, Náutico derrota o Atlético de Alagoinhas pelo Nordestão

O atacante ex-Ceará foi autor de um dos gols da vitória do Timbu sobre o Atlético de Alagoinhas na Copa do Nordeste

O Náutico derrotou o Atlético de Alagoinhas por 3 a 0 na noite da última terça-feira, 15, em jogo válido pela quinta rodada da Copa do Nordeste e disputado no Estádio dos Aflitos, em Recife. O atacante Leandro Carvalho, ex-Ceará, marcou um dos gols da vitória do Timbu; Jean Carlos e Robson fecharam a conta.

Com a vitória, o Náutico segue na quarta colocação do Grupo B, com cinco pontos. Já o Carcará caiu para a quinta posição, com quatro pontos.

A equipe pernambucana agora vai a Maceió para encarar o CSA no próximo domingo, 20, pela sexta rodada da Copa do Nordeste.

Próximo adversário do Ceará no torneio regional, o Atlético de Alagoinhas recebe o Alvinegro no próximo sábado, 19, às 16 horas no estádio Antônio Carneiro, no município de Alagoinhas, na Bahia.

