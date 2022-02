Com gol da Marta no fim, Brasil empata com Holanda na estreia do Torneio da França

A competição serve como preparação das brasileiras para a Copa América deste ano e conta com a participação de quatro países: Brasil, Holanda, França e Finlândia

A Seleção Brasileira feminina empatou com a Holanda nesta quarta-feira, em 1 a 1, em jogo que marcou a estreia da equipe pelo Torneio Internacional da França. O jogo ocorreu no Estádio Michel D’Ornano, na França.

A competição serve como preparação das brasileiras para a Copa América deste ano e conta com a participação de quatro países: Brasil, Holanda, França e Finlândia.

O time de Pia Sundhage começou bem a partida. A treinadora mandou a campo uma escalação recheada de alterações, em relação ao time que participou das Olimpíadas de Tóquio, no último ano.

Logo aos seis minutos, Ary Borges recebeu na entrada da área e soltou uma bomba no travessão. O Brasil, até então, conseguia anular a perigosa Vivianne Miedema, atacante do Arsenal. No entanto, aos 30, a jogadora aproveitou a saída insegura de Lorena, driblou a goleira, mas foi bloqueada pela zagueira Tainara.

Em seguida, as brasileiras voltaram a assustar após boa trama coletiva. A bola chegou até a meio-campista Ary Borges, que surgiu livre na área, mas cabeceou para fora.

No início da segunda etapa, a arqueira Lorena sentiu uma câimbra na perna esquerda e foi substituída por Letícia Izidoro.

Aos 16 minutos, Ludmila foi desarmada no ataque e Spitse fez uma lançamento perfeito para Beerensteyn, que emendou uma pancada de perna direita, encobrindo a arqueira brasileira e abrindo o placar.

O Brasil, então, avançou sua marcação e buscou pressionar as holandesas, mas encontrou dificuldades para criar chances de gol.

Marta entrou em campo com dez minutos para o fim da partida e precisou de apenas seis para arrancar o empate. Após a árbitra sinalizar um pênalti, por conta de uma toque de braço, a rainha converteu a cobrança e igualou o marcador.

Já nos acréscimos, a holandesa Van Dongen foi expulsa por uma entrada dura, no meio de campo.

A Seleção Brasileira volta a campo neste sábado, enfrentando a França, em mais uma compromisso do Torneio Internacional da França. A bola rola às 17h10 (de Brasília), no Estádio Michel D’Ornano.

