Sampaio Corrêa x Náutico ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Jogo da Copa do Nordeste 2022 entre Sampaio Corrêa e Náutico será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Sampaio Corrêa e Náutico se enfrentam hoje, sábado, 05 de fevereiro (05/02), pela terceira rodada da Copa do Nordeste 2022. A partida será disputada no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão, às 20 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Nordeste FC. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

No Grupo A, o Sampaio Corrêa ocupa a 3ª colocação com 3 pontos conquistados em um jogo disputado. Pela segunda rodada, a equipe maranhense venceu o Altos-PI por 2 a 1. O jogo da primeira rodada foi adiado e ainda será disputado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No grupo B, o Náutico vai em busca da primeira vitória na competição. Nos dois jogos que disputou, o Timbu somou um empate e uma derrota diante de Campinense e Sport, respectivamente.

Sampaio Corrêa x Náutico ao vivo: onde assistir à transmissão



Nordeste FC: exclusivo para assinantes do serviço de streaming

Copa do Nordeste 2022 - Sampaio Corrêa x Náutico

Escalação provável

Sampaio Corrêa

Gabriel Batista; Van, Joécio, Carrerette (Nilson Jr.) e Cesinha; Nathan, (Maurício) Eloir e Gui Campana; Thiago André, Wendson e Eron (Válber Jr.).

Náutico

Lucas Perri, Hereda, Carlão, Rafael Ribeiro e Júnior Tavares; Djavan (Richard Franco), Rhaldney e Juninho Carpina (Jean Carlos); Ewandro (Pedro Vítor), Robinho e Leandro Carvalho.

Arbitragem



Árbitro: Adriano Barros Carneiro (CE)

Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

Quando será Sampaio Corrêa x Náutico

Hoje, sábado, 5 de fevereiro (05/02), às 20 horas (horário de Brasília)

Onde será Sampaio Corrêa x Náutico

Estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão



Tags