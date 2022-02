Fortaleza x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Ceará se enfrentam hoje, sábado, 05 de fevereiro (05/02), pela terceira rodada da Copa do Nordeste 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 17h45min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto SBT, no canal fechado ESPN e no serviço de streaming Nordeste FC. Na rádio, você pode acompanhar minuto a minuto com a rádio O POVO CBN. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Mandante da partida, o Fortaleza ocupa a 1ª colocação do Grupo A na tabela com duas vitórias conquistadas em dois jogos disputados. O Leão venceu o Sousa-PB de goleada no primeiro jogo e o Floresta por 2 a 0 na última quarta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o Ceará, que possui um jogo a menos que o Tricolor, ocupa a 3ª colocação do Grupo B. No jogo em que disputou, o Vovô venceu o Sergipe com gol de Zé Roberto. O Alvinegro de Porangabuçu ainda não jogou a partida válida pela primeira rodada da competição, diante do Globo. As equipes irão se encontrar na próxima quarta-feira, 9.

Fortaleza x Ceará ao vivo: onde assistir à transmissão



SBT: na TV aberta

ESPN: exclusivo para assinantes dos serviço de TV por assinatura

Nordeste FC: exclusivo para assinantes do serviço de streaming

Rádio O POVO CBN: nas frequências FM 95,5 e AM 1010

Copa do Nordeste 2022 - Fortaleza x Ceará

Escalação provável

Fortaleza

F. Miguel; Tinga, Benvenuto, Titi; Pikachu, M. Jussa, Ronald, Lucas Lima, L. Crispim; Romarinho (S. Romero), Robson. Téc: Vojvoda

Ceará

João Ricardo; Nino (M. Macedo), Luiz Otávio, Lucas Ribeiro (G. Lacerda), Victor Luiz; Richard, Marlon (Richardson); Mendoza, Vina, Iury Castilho (Lima); Zé Roberto. Téc: Tiago Nunes

Arbitragem



Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA-BA) e Jose Carlos Oliveira dos Santos (BA)

Quando será Fortaleza x Ceará

Hoje, sábado, 5 de fevereiro (05/02), às 17h45min (horário de Brasília)

Onde será Fortaleza x Ceará

Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

Tags