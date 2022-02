Mundial de Clubes ao vivo: onde assistir a Palmeiras, Chelsea e programação

O Mundial de Clubes 2021 estreia hoje, quinta, 3 de fevereiro (03/02), e acontece nos Emirados Árabes Unidos após a desistência do Japão de sediar o evento devido à pandemia de Covid-19. O Palmeiras é o representante da América do Sul na competição e já inicia nas semifinais, assim como o Chelsea, representante da Europa.

Confira abaixo a programação, onde assistir aos jogos ao vivo e outros detalhes da participação do Palmeiras e das demais equipes que integram o Mundial de Clubes 2021.

Palmeiras no Mundial de Clubes



O clube paulista estreia na competição no dia 8 de fevereiro. O Campeão da Libertadores entra direto nas semifinais e irá enfrentar o vencedor do confronto entre Monterrey, do México, e Al Ahly, do Egito.

Primeira partida do Palmeiras no Mundial de Clubes:

8 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília): Palmeiras x Monterrey ou Al Ahly - Al Nahyan Stadium

Mundial de Clubes: quais clubes estão participando?

Chelsea - Inglaterra (Europa)



Palmeiras - Brasil (América do Sul)



Monterrey - México (América Central e do Norte)



Al-Ahly - Egito (África)



Al-Hilal - Arábia Saudita (Ásia)



Auckland City - Nova Zelândia (Oceania)



Al-Jazira - Emirados Árabes Unidos (Campeão do país sede)

Mundial de Clubes: dia e horário dos jogos

3 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília): Al Jazira x Auckland City - Mohammed bin Zayed Stadium



5 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília): Monterrey x Al-Ahly - Al Nahyan Stadium



6 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília): Al Hilal x Jazira ou Auckland - Mohammed bin Zayed Stadium



8 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília): Palmeiras x Monterrey ou Al Ahly - Al Nahyan Stadium



9 de fevereiro, às 10h30 (de Brasília): Disputa do quinto lugar - Al Nahyan Stadium



9 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília): Chelsea x Al Hilal, Auckland ou Al Jazira - Mohammed bin Zayed Stadium



12 de fevereiro, às 10h (de Brasília): Disputa do terceiro lugar - Al Nahyan Stadium



12 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília): FINAL - Mohammed bin Zayed

Mundial de Clubes ao vivo: onde assistir aos jogos?



O Grupo Bandeirantes irá transmitir o Mundial de Clubes de forma exclusiva. Os jogos poderão ser assistidos nos canais Band, Bandsports, Rádio Bandeirantes, Rádio BandNews FM, além dos canais digitais do grupo.

