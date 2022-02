Jogo Palmeiras e Água Santa ao vivo com imagens: assista grátis e online

Hoje, dia 1, Palmeiras e Água Santa duelam pelo Campeonato Paulista 2022. Você pode assistir ao vivo à transmissão do jogo grátis e online, com imagens, nesse link

Palmeiras e Água Santa jogam hoje, terça-feira, 1 de fevereiro (01/02), pela 3ª rodada do Campeonato Paulista 2022. O jogo ocorrerá na Arena Allianz Parque, em São Paulo, às 19 horas (horário de Brasília). Você pode assistir ao vivo à transmissão do jogo grátis e online, com imagens, clicando no player logo abaixo.



Você pode assistir também direto pelo YouTube do Paulistão. Para ver em um celular, é necessário ter instalado o aplicativo do YouTube.

O confronto terá transmissão ao vivo ainda no serviço de pay-per-view Premiere.

A última disputa entre Palmeiras e Água Santa ocorreu em 11 de janeiro de 2022, pela Copinha. Na ocasião, os clubes empataram em 1 a 1, no confronto que aconteceu no Distrital do Inamar, em Diadema, São Paulo. O gol palmeirense na partida foi marcado na ocasião por Vanderlan, e o do aquático foi feito por Vinicius.

Palmeiras e Água Santa ao vivo com imagens: onde assistir online e grátis

Paulistão: transmissão online via YouTube, a partir de 19 horas.

Campeonato Paulista 2022 - Palmeiras e Água Santa

Quando será Palmeiras e Água Santa

Hoje, terça, 1ª de fevereiro (01/02), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras e Água Santa

Arena Allianz Parque, em São Paulo

