Flamengo vende atacante Michael ao Al Hilal, dos Emirados Árabes

O Flamengo, enfim, concretizou a venda do atacante Michael ao Al Hilal, dos Emirados Árabes. Os rubro-negros vão receber R$ 45,5 milhões por 80% dos direitos econômicos do jogador.

O clube carioca esperava o acerto dos árabes com o Goiás, que queria os 5% que tinha direito em contrato. Por isso, a negociação se arrastou por alguns dias.

Michael viaja no fim de semana para assinar contrato de três temporadas com o Al Hilal. O atacante será reforço dos árabes na disputa do Mundial de Clubes.

O atacante foi contratado pelo Flamengo em 2019 e teve seu melhor momento com a camisa rubro-negra na temporada passada. Agora, os rubro-negros vão ao mercado atrás de um substituto. O favorito para chegar ao Ninho do Urubu é Marinho, atualmente no Santos.

