Vasco: gol de Edmundo é o mais emocionante dos mundiais de clubes, diz Fifa

Contra Manchester United, Edmundo marcou um gol pelo Vasco que foi considerado pela Fifa como o mais emocionante da história do Mundial de Clubes; assista ao golaço

Com o Mundial de Clubes se aproximando, a Federação Internacional de Futebol (Fifa) resolveu destacar atuações icônicas da competição e uma delas foi o gol de Edmundo pelo Vasco, em jogo contra o Manchester United, em 2000. Naquela partida, em que o time carioca venceu por 3 a 1, o atacante vascaíno marcou um gol que foi considerado pela Fifa como o mais 'emocionante da história do Mundial de Clubes diante de 75 mil pessoas no Maracanã'.

Mundial de Clubes: assista ao gol de Edmundo pelo Vasco contra Manchester United

Clique aqui para assistir no YouTube.

À época, o Vasco ficou com o vice-campeonato. O Corinthians conseguiu segurar o ímpeto da dupla Romário-Edmundo e, nos pênaltis, após cobrança para fora de Edmundo, o time paulista ergueu a taça.

Edmundo e o Vasco

Pela equipe de São Januário, o Animal, como ficou conhecido, disputou 243 jogos e 135 gols em cinco passagens. Os principais títulos conquistados pelo Cruzmaltino foram o Brasileiro de 1997 e a Copa Mercosul de 2000, além dos Cariocas de 92 e 2003 e o Rio-São Paulo de 1999.

No time carioca, Edmundo decidiu jogar em seu último ano como atleta profissional e tem mantém relação com clube até hoje.

