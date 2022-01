Seleção brasileira tem desfalques por Covid-19 na comissão técnica para jogo das Eliminatórias

A seleção brasileira começou a chegar nesta segunda-feira, 24, na cidade de Quito, onde joga contra o Equador, em partida válida pelas Eliminatórias. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 27, no estádio Casa Blanca. Para o confronto, o grupo tem desfalques de quatro membros da comissão técnica que foram diagnosticados com Covid-19.

O coordenador Juninho Paulista e o auxiliar técnico César Sampaio estão entre os infectados. O preparador físico Fábio Mahseredjian e o analista de desempenho Raony Thadeu também são baixas no grupo.

O técnico André Jardine foi chamado para ser auxiliar de Tite. A CBF convidou outros dois profissionais que foram campeões com a seleção olímpica em Tóquio: o analista Dudu Bressane e o preparador físico Marcos Seixas.

O primeiro treino com todos jogadores está marcado para esta terça-feira, 25, às 16 horas, no Estádio Olímpico de Atuapa. O segundo e último treino antes do duelo diante da seleção equatoriana, acontecerá na quarta-feira, 27.

Após a partida contra o Equador, a seleção brasileira embarca para Belo Horizonte-MG. O Brasil enfrenta o Paraguai no dia 1º, às 21h30min, no Mineirão, pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.



