Confira lista de convocados da Seleção Brasileira para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa

No dia 27 de janeiro, os comandados de Tite enfrenta o Equador, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. Já no dia 1° de março, a Seleção recebe o Paraguai, no Mineirão, em Belo Horizonte

O técnico Tite realizou a primeira convocação da Seleção Brasileira em 2022. Nesta sexta-feira, 13. Nesta Data Fifa, o Brasil possui enfrenta Equador e Paraguai, ambos confrontos válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo no Catar.

A lista conta com novidades, como Daniel Alves e Rodrygo, além da ausência de Neymar, que segue se recuperando de uma grave lesão no tornozelo. A previsão de volta do atacante do Paris Saint-Germain é apenas em fevereiro.

Líder isolado nas Eliminatórias, o Brasil já garantiu classificação para o Mundial. No dia 27 de janeiro, os comandados de Tite enfrenta o Equador, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. Já no dia 1° de março, a Seleção recebe o Paraguai, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)



Laterais: Emerson Royal (Tottenham), Daniel Alves (Barcelona), Alex Sandro (Juventus) e Alex Telles (Manchester United)



Zagueiros: Eder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea)



Meias: Fabinho (Liverpool), Paquetá (Lyon), Bruno Guimarães (Lyon), Casemiro (Real Madrid), Fred (Manchester United), Gerson (Olympique de Marselha), Everton Ribeiro (Flamengo) e Philippe Coutinho (Aston Villa)



Atacantes: Antony (Ajax), Gabigol (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Matheus Cunha (Atlético de Madri), Raphinha (Leeds), Rodrygo (Real Madrid) e Vinicius Junior (Real Madrid)

Tags