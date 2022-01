São Paulo x Palmeiras ao vivo na Copinha 2022: onde assistir à semifinal

São Paulo e Palmeiras se enfrentam hoje, sábado (22/01), em partida válida pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha 2022. O jogo está marcado para começar às 19 horas (horário de Brasília) na Arena Barueri, em Barueri, São Paulo.

O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto Rede Vida e no canal fechado SporTV. Confira como assistir ao jogo, provável escalação e demais notícias ao final do texto.

São Paulo x Palmeiras: onde assistir ao vivo



SporTV: canal de transmissão dos jogos para assinantes

Rede Vida: canal televisivo aberto

São Paulo x Palmeiras ao vivo: provável escalação

São Paulo:

Young, Nathan, Beraldo, Guilherme e Pablo; Léo, Caio, Luiz Henrique e Vitinho; Petri e Maioli

Técnico: Alex

Palmeiras:



Mateus; Gustavo Garcia, Naves, Lucas Freitas e Vanderlan; Fabinho, Pedro Bicalho e Jhonatan; Giovani, Gabriel Silva e Endrick

Técnico: Paulo Victor Gomes

Quando será São Paulo x Palmeiras



Hoje, 22 de janeiro (22/01), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Palmeiras



Arena Barueri, em Barueri, São Paulo

