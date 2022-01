Flamengo x Forte ao vivo: onde assistir ao jogo da Copinha, horário e mais

Flamengo e Forte (ES) se enfrentam hoje, quarta-feira (05/01), pela primeira partida da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo está marcado para começar às 21 horas e 45 minutos (horário de Brasília) na Arena Barueri, em Barueri, São Paulo. Nesta primeira fase da competição, as duas equipes fazem parte do grupo 29, que ainda conta com o Floresta (CE) e o Oeste (SP).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal SporTV. Confira como assistir ao jogo, provável escalação e demais informações ao final do texto.

Sobre o assunto Confira datas e horários dos jogos de Ceará, Fortaleza e Floresta na Copinha

Monaco monitora atacante Lázaro, do Flamengo, diz portal francês

Jogos de futebol hoje, quarta, 5; onde assistir ao vivo e horário

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Flamengo x Forte (ES): onde assistir ao vivo



SporTV: canal de transmissão dos jogos para assinantes

Flamengo na Copinha 2022: provável escalação

Bruno Guimarães; Wesley, Kayque Soares, Cleiton e Marcos Paulo; Igor Jesus, Lucas André e Matheus França; André (Victor Hugo), Pedro Arthur e Ryan Luka (Petterson). Técnico: Fábio Matias.

Quando será Flamengo x Forte (ES)



Hoje, 5 de janeiro (05/01), às 21 horas e 45 minutos (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Forte



Arena Barueri, em Barueri, São Paulo

Os jogos do Flamengo na primeira fase da Copinha

05/01 - Forte-ES

08/01- Floresta-CE

11/01 - Oeste-SP



Tags