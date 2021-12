Com Ceará, Ferroviário e Icasa, confira os potes para as primeiras fases da Copa do Brasil

O Vovô e o Tubarão da Barra jogam a primeira fase fora de casa e com a vantagem do empate para avançar, já o Verdão do Cariri, estreia em casa precisando da vitória

Com a definição do último campeão estadual, o Tocantinópolis, campeão tocantinense, os potes da Copa do Brasil 2022 foram definidos, conforme levantou o estatístico do Esportes O POVO Thiago Minhoca. Ceará, Ferroviário e Icasa são os representantes cearenses que disputam a competição desde o início. Por estar na Libertadores, o Fortaleza só entra na competição na terceira fase.

Os potes foram definidos pelo ranking dos clubes. O Ceará e o Ferroviário, que estão nos potes A e D, respectivamente, jogarão fora de casa na primeira fase a partida em jogo único com a vantagem do empate para se classificar. Já o Icasa está no pote H, estreia em casa precisando vencer seu jogo.

Confira os potes para o sorteio da Copa do Brasil:

Pote A: Grêmio-RS, Santos-SP, São Paulo-SP, Internacional-RS, Ceará-CE, Cruzeiro-MG, Atlético-GO, Chapecoense-SC, Vasco-RJ, Sport-PE.

Pote B: Cuiabá-MT, Goiás-GO, Juventude-RS, Vitória-BA, Coritiba-PR, Avaí-SC, CRB-AL, Ponte Preta-SP, CSA-AL, Vila Nova-GO.

Pote C: Sampaio Correa-MA, Paraná-PR, Operário-PR, Guarani-SP, Criciúma-SC, Brasil de Pelotas-RS, Náutico-PE, Londrina-PR, Paysandu-PA, Figueirense-SC.

Pote D: Oeste-SP, ABC-RN, Botafogo-SP, Tombense-MG, Ferroviário-CE, Volta Redonda-RJ, Manaus-AM, Juazeirense-BA, Brasiliense-DF, Novorizontino-SP.

Pote E: Altos-PI, Mirassol-SP, Campinense-PB, Moto Club-MA, São Raimundo-RR, Ferroviária-SP, Salgueiro-PE, Globo-RN, União Rondonópolis-MT, Sergipe-SE.

Pote F: ASA-AL, Cascavel-PR, Bahia de Feira-BA, Atlético-BA, Rio Branco-AC, URT-MG, Portuguesa-RJ, Castanhal-PA, Porto Velho-RO, Sousa-PB.

Pote G: Tocantinópolis-TO, Operário-MT, Ceilândia-DF, Real Noroeste-ES, Nova Iguaçu-RJ, Lagarto-SE, Trem-AP, Maricá-RJ, Pouso Alegre-MG, Glória-RS.

Pote H: Azuriz-PR, Icasa-CE, Grêmio Anápolis-GO, Tuna Luso-PA, Tuntum-MA, São Raimundo-AM, Fluminense-PI, Humaitá-AC, Nova Venécia-ES, Costa Rica-MS.

No sorteio, que ainda não tem data definida, os confrontos da primeira fase serão definidos da seguinte maneira: Grupo 1: Pote A x Pote E, Grupo 2: Pote B x Pote F, Grupo 3: Pote C x Pote G, Grupo 4: Pote D x Pote H. Ou seja, podemos ter um duelo cearense já na primeira fase entre Icasa x Ferroviário, já que não há restrição de praça na competição.

Para a segunda fase, os vencedores dos confrontos do grupo 1 enfrentam os vencedores do grupo 4, e os do grupo 2 enfrentam os do grupo 3. Com isso, Ceará pode enfrentar Ferroviário ou Icasa nessa fase, que também terá confrontos em jogo único, mas sem vantagem de empate.

O sorteio será definido através de bolinhas de 1 a 10, sorteadas para os times de cada pote. Times do grupo 1 e 3 jogam de mandante na segunda fase caso peguem uma bolinha com número ímpar, já os dos grupos 2 e 4 jogarão em casa se pagarem bolinha com número par.

