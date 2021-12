Ídolo do Santos, Dorval morre aos 86 anos

Um dos grandes ídolos da história do Santos, Dorval faleceu neste domingo aos 86 anos de idade. O ex-jogador estava internado na Casa de Saúde de Santos e se encontrava com quadro clínico delicado. A informação foi confirmada pela sobrinha do ex-atleta, Sandra, que o acompanhava no hospital. O velório ocorrerá no Salão de Mármore, na Vila Belmiro. O horário ainda não foi divulgado. Em homenagem, o Santos decretou sete dias de luto.

Natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Dorval chegou ao Peixe em 1957. Nos anos 60, ao lado de Pepe, Coutinho, Mengálvio e Pelé, formou um dos melhores ataques da história do esporte e do clube alvinegro.

Com a camisa santista, conquistou o bicampeonato da Libertadores e o bi mundial de 1962 e 1963, além dos Brasileiros de 1961, 1962, 1963, 1964 e 1965, e os Paulistas de 1958, 1960, 1961, 1962, 1964 e 1965.

Com 612 jogos e 194 gols, é o quinto jogador que mais esteve em campo pelo Santos e o sexto maior artilheiro da história do time.

O presidente Andres Rueda lamentou a perda do ídolo.

“Dorval é um dos jogadores inesquecíveis, que ajudou a construir essa linda história do Santos. Merece todas as reverências por sua trajetória. O Santos perdeu um de seus maiores ídolos hoje”, disse.

