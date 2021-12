São Paulo anuncia contratação do meia-atacante Alisson, ex-Grêmio

Jogador de 28 anos é o terceiro reforço do Tricolor do Morumbi para a próxima temporada e assinou com o clube até dezembro de 2024

O São Paulo anunciou oficialmente a chegada do terceiro reforço para 2022 na noite desta sexta-feira, 24, véspera de Natal. Por meio de publicação em seu perfil no Twitter, o time tricolor confirmou a contratação do meia-atacante Alisson, que defendeu o Grêmio na última temporada.

Aos 28 anos de idade, Alisson assinou contrato com o São Paulo até dezembro de 2024. Além do meia-atacante, a equipe do Morumbi também já confirmou as chegadas do lateral direito Rafinha, mais um que estava no Grêmio, e do goleiro Jandrei, trazido após rápida passagem pelo Santos.

Com a camisa do Cruzeiro, Alisson participou das campanhas vitoriosas nas edições de 2013 e 2014 do Campeonato Brasileiro e também ganhou a Copa do Brasil em 2017. Pelo Grêmio, o meia-atacante venceu a Recopa Sul-Americana de 2018 e foi tetracampeão gaúcho de 2018 a 2021.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de jogar no Cruzeiro e no Grêmio, Alisson também passou por Cabofriense e Vasco da Gama. Ao lado de Rafinha e Jandrei, o meia-atacante chega para reforçar o time comandado pelo técnico Rogério Ceni após campanha decepcionante no último Campeonato Brasileiro.

A exemplo do Grêmio, time que acabou rebaixado à Série B, Alisson não viveu uma de suas melhores temporadas em 2021. Discreto, o novo reforço do São Paulo registrou apenas quatro gols e três assistências em um total de 41 partidas.

Tags