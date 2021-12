Diretor executivo do Flamengo nega ter feito proposta para Jorge Jesus

Veículos noticiaram que Jorge Jesus, do Benfica, em reunião com o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel, teria revelado o desejo de retornar ao Brasil

Nesta quarta-feira, 22, diversos veículos noticiaram que Jorge Jesus, do Benfica, em reunião com o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel, teria revelado o desejo de retornar ao Brasil. Spindel afirmou que o técnico é um desejo do clube, mas negou ter feito qualquer proposta ao treinador.

"É um desejo do Flamengo e afirmo que não fizemos qualquer proposta para ele. Temos o desejo que seja treinador do Flamengo, há uma série de outras conversas que estamos tendo em Portugal e, eventualmente, em outros locais da Europa e a nossa missão é levar o treinador com este perfil para o Flamengo e vamos ficar aqui o tempo que precisarmos para concluirmos essa missão”, disse em entrevista à CNN Portugal.

“O mister Jorge Jesus é um profissional de primeiro nível, fez um trabalho maravilhoso, é nosso amigo. É natural que tenhamos o desejo de que seja treinador do Flamengo, ele preenche todos os requisitos”, completou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Vai e vem: acompanhe o mercado da bola do futebol brasileiro

Em sua primeira passagem pelo clube carioca, o técnico conquistou um Campeonato Brasileiro e uma Libertadores, além de ser vice-campeão do Mundial de Clubes. Contudo, o Rubro-Negro deve ter dificuldades para contratar Jesus, já que o português ainda possui contrato com o Benfica.

“Há uma série de conversas que têm de acontecer para que Jesus ou outro treinador possa vir para o Flamengo, conversas privadas. Se for um (técnico) que tenha contrato, tem de haver conversações (...) Não é simples, Jesus tem contrato com o Benfica, é uma questão complexa, mas a história dele e a amizade que tem com todos nós fala por si só”, concluiu o diretor executivo.

Sob comando de Jorge Jesus, clube português ocupa a terceira posição da liga nacional, com quatro pontos a menos que o líder Porto, e está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Apesar disto, o treinador tem recebido críticas ao seu trabalho à frente da equipe.

Tags