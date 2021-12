Camilo Santana prevê prazo de reforma do gramado do Castelão de até três meses; clubes temem prejuízo

O governador Camilo Santana projeta que a recuperação do gramado da Arena Castelão deve durar entre 60 e 120 dias. Em entrevista concedida ao programa Jogo Político do O POVO, nesta sexta-feira, 17, Camilo declarou que mantém diálogo com os times cearenses para evitar prejuízos aos clubes do estado.



“Há um prazo que foi apresentado pelos técnicos de, pelo menos, entre 60 a 120 dias com recuperação total de um gramado novo no estádio. Porém, é importante dialogar com os times. Os times estão ponderando que esse tempo seria prejudicial para os jogos do estado. Então, ainda está em diálogo. Eu determinei, inclusive, que já queria resolver isso nos próximos dias para não perder tempo. Que tipo de manutenção, que tipo de melhoria nós vamos ter que fazer, qual o prazo, dialogando com os times cearenses”, afirmou.



O governador, porém, reforça que a intenção é que o Castelão tenha o melhor gramado do país e, para isso, é necessário tempo. “Mas, a minha determinação é que seja o melhor gramado. Porém, para ser o melhor gramado é preciso tempo para recuperar. Então, está em diálogo e eu espero que nos próximos dias a gente possa definir isso. Já para agir e resolver o problema do gramado do Castelão”, pontuou.



O mandatário destacou ainda que o grande número de partidas durante o ano no Castelão afetou a qualidade do gramado. O Ceará atualmente possui apenas um estádio em funcionamento. O Estádio Presidente Vargas segue em reforma e deve ser entregue em março de 2022.



“Nós só temos um estádio no estado do Ceará hoje funcionando para os jogos porque o PV ainda não retomou suas atividades. Nós tínhamos dois times na Série A do Campeonato Brasileiro. Quantidade de jogos muito grande e um tempo curto de recuperação de um jogo para outro. Isso prejudicou o gramado”, ressalta.

Camilo Santana afirma que o objetivo é que a Arena Castelão possua o melhor gramado do país para as competições desta temporada. “Assim que terminou o campeonato determinei ao secretário Rogério que queria uma reforma no gramado. Inclusive para transformar o gramado do Castelão no melhor do Brasil. Até porque nós vamos ter um time na Libertadores. Vamos ser o único estádio no Norte e no Nordeste com times na Série A. Dois times”, completou o governador.



A primeira fase do Campeonato Cearense inicia no dia 9 de janeiro. Ceará e Fortaleza têm suas estreias previstas para o dia 22 de fevereiro. A Copa do Nordeste começa no fim de janeiro, no dia 22. Já as fases de grupos da Sul-Americana e da Libertadores têm previsão de início para 6 de abril.



