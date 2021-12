Governador do Ceará promete recuperar gramado do Castelão para temporada 2022

Após anunciar recuperação do gramado do Castelão, Camilo Santana pretende entregar restauração completa em 2022. Em entrevista ao Esportes O POVO nesta segunda-feira, 13, na 49ª Noite das Personalidades Esportivas, o governador destacou a grande quantidade de partidas durante o ano no estádio, o que afetou a qualidade do gramado.



“O Rogério (secretário de esportes) está se preparando para recuperar o gramado do Castelão. Para deixar o gramado bom. Como nós só temos um estádio hoje funcionando, foram muitos jogos para um só estádio. O gramado sofreu muito porque nós temos dois times na Série A do Campeonato Brasileiro”, afirma o governador.



Rogério Pinheiro, secretário do Esporte e Juventude do Estado , ressaltou que o objetivo é que o estádio tenha um dos melhores gramados do Brasil em 2022. "A Arena Castelão foi a arena que mais teve jogos no ano de 2021 juntando as duas temporadas de 2020 e 2021. Isso afetou a qualidade do gramado, é fato. O excesso de jogos prejudica demasiadamente a condição do gramado e o governador Camilo Santana já deu ordem que quer o gramado para a temporada 2022 100%, um dos melhores gramados do Brasil”, explica.

A Secretária de Esportes e Juventude (Sejuv) realizou reuniões com os clubes do estado para deliberar a respeito do melhor modelo para o gramado. “A gente está trabalhando e já tivemos reuniões com a equipe técnica e com os clubes. Estamos avaliando qual será o modelo de gramado que iremos utilizar para a temporada 2022", completa Rogério Pinheiro.



O secretário falou também sobre o projeto de retirada de cadeiras nos setores das torcidas organizadas. "Esse é um projeto em que estávamos trabalhando em parceria com os clubes. Ele precisa de um laudo de engenharia para testar a questão da segurança. Algumas adaptações precisam ser realizadas, como as barras anti-esmagamento”, afirma.



“Estamos tentando evoluir nesse laudo técnico para que a gente possa avançar nesse projeto da retirada (das cadeiras), principalmente no setor das organizadas, não dando mais conforto, pois a cadeira gera mais conforto, mas uma agilidade e facilidade maior na festa das torcidas. O Estado do Ceará tem as melhores e mais bonitas festas de torcida de todo o país”, complementa.



Rogério Pinheiro falou ainda sobre a obra da Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, prevista para ser concluída em dezembro e inaugurada em janeiro. "O Romeirão está sendo construído num padrão de arena e vai estar apto a receber jogos padrão FIFA, estamos trabalhando nesse sentido. Obviamente, com a capacidade para 17 mil lugares, ele pode ter algumas limitações para alguns jogos oficiais, mas vai entrar no cenário nacional dos campeonatos brasileiros. Temos dois times do Cariri na Série D: o Crato e o Icasa. Tenho certeza que vai compor o calendário nacional do futebol brasileiro", reforça o secretário.



