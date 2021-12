Estádio Presidente Vargas está com 95% da reforma concluída, diz prefeito de Fortaleza

As obras são de troca do gramado, manutenção dos vestiários e melhorias na iluminação

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), visitou o Estádio Presidente Vargas nesta quinta-feira, 9, e afirmou que as obras do gramado chegam a 95% de conclusão. A prefeitura espera que o estádio esteja apto para uso em março de 2022.



“Até amanhã (10/12), será concluído o plantio de grama natural e, em seguida, as equipes continuarão trabalhando no manejo até que o gramado esteja apto para uso. Ainda temos alguns detalhes de manutenção para acertar, mas esperamos entregar por volta de março de 2022 essa praça pronta para o desportista cearense”, declarou o prefeito.



Além da troca do gramado, estão sendo realizadas manutenção nos vestiários, modernização da iluminação e melhoria das estruturas metálicas. As obras iniciaram em julho deste ano. Atualmente, já estão concluídos os serviços de demolição do piso provisório, remoção do antigo gramado, escavação e implantação do novo sistema de drenagem.



Samuel Dias, secretário da Infraestrutura de Fortaleza, lembrou que partidas não foram realizadas no estádio devido às más condições do gramado. “Muitos jogos deixaram de acontecer aqui por causa disso e agora tá sendo concluída essa demanda, com um novo gramado, uma nova drenagem e nova irrigação, trazendo o padrão das melhores praças esportivas do Brasil”, disse.



“A Fifa está sempre aumentando o padrão de qualidade exigido dos estádios, vamos também adequar e modernizar a iluminação e fazer a manutenção de todo o estádio, com pintura, melhoria nas estruturas metálicas, nas cadeiras das arquibancadas e nos vestiários”, completou o secretário.



