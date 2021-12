O ranking é formado por jogadores que tiveram desempenho goleadores vestindo apenas camisas de clubes do Estado. A lista tem atletas que defenderam Ceará, Fortaleza, Atlético-CE, Ferroviário e Caucaia

O Esportes O POVO mostra a lista dos principais artilheiros do futebol cearense na temporada de 2021. O ranking é formado por jogadores que tiveram desempenho goleadores vestindo apenas camisas de clubes do Estado.

O principal artilheiro do ano defendeu o Atlético Cearense. O meia-atacante Olávio disputou 30 jogos pela Águia da Precabura e balançou as redes 24 vezes antes de se transferir para o Volta Redonda durante a temporada. Em 2022, ele jogará pelo Campinense-PB.

O Fortaleza integra a lista com quatro jogadores: Robson, David, Wellington Paulista e Pikachu. Já o Ceará aparece com Vina e Saulo Mineiro, este que deixou o clube do Porangabuçu em julho para defender o Yokohama FC.

Completam a lista Valdo Bacabal, que jogou pelo Atlético-CE e se transferiu para o Al Rams, dos Emirados Árabes; Ciel, que defendeu o Caucaia no início da temporada e atuou na Série B pelo Sampaio Corrêa; e Adilson Bahia, que disputou partidas pelo Ferroviário e Caucaia.

Veja o top-10 dos artilheiros do futebol cearense em 2021

1º) Olávio (Atlético-CE): 24 gols em 30 jogos

2º) Robson (Fortaleza): 15 gols em 57 jogos

3º) David (Fortaleza): 13 gols em 56 jogos

4º) Wellington Paulista (Fortaleza): 12 gols em 50 jogos

4º) Pikachu (Fortaleza): 12 gols em 50 jogos

6º) Vina (Ceará): 11 gols em 51 jogos

7º) Adilson Bahia (Ferroviário): 10 gols em 38 jogos

8º) Valdo Bacabal (Atlético-CE): 9 gols em 25 jogos

9º) Ciel (Caucaia): 8 gols em 7 jogos

9º) Saulo Mineiro (Ceará): 8 gols





