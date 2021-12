Flamengo x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2021 entre Flamengo e Santos será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Flamengo e Santos se enfrentam hoje, segunda, 6 de dezembro (6/12), pela partida da 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 20 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere, canal televisivo pago. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Flamengo é o vice-líder da competição com 71 pontos somados em 36 jogos. O Rubro-Negro possui 21 vitórias, oito empates e sete derrotas na competição, sendo 13 triunfos, quatro reveses e uma igualdade como mandante.

Já o Santos ocupa a 12ª colocação na tabela com 46 pontos somados em 36 jogos. O Peixe possui 11 vitórias, 13 empates e 12 derrotas na competição, sendo dois triunfos, oito reveses e oito igualdades como visitante.

Flamengo x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021 - Flamengo x Santos



Escalação Provável

Flamengo

Hugo Souza; Rodinei, David Luiz, Gustavo Henrique e Renê; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.

Santos

João Paulo, Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson, Camacho, Vinicius Zanocelo, Marcos Guilherme e Lucas Braga; Marinho e Marcos Leonardo.

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Quando será Flamengo x Santos

Hoje, segunda, 6 de dezembro (6/12), às 20 horas (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Santos

Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

