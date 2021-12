Flamenguista Ramon atropela ciclista, que morre a caminho do hospital

Lateral-esquerdo do Flamengo, Ramon Lima atropelou um ciclista na noite desse sábado, 4, no Rio de Janeiro. A vítima, Jonatas Davi dos Santos, 30, morreu enquanto era socorrida, a caminho de uma unidade hospitalar

O lateral-esquerdo do Flamengo, Ramon Lima, de 20 anos, atropelou uma pessoa por volta de 20h30min desse sábado, 4, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A vítima, Jonatas Davi dos Santos, 30, morreu enquanto era socorrida, a caminho de uma unidade hospitalar. Bombeiros e policiais prestam atendimento no local, segundo o Centro de Operações do Rio.

O jogador foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia, no mesmo bairro, onde prestou depoimento e foi liberado em seguida. Conforme o portal Globo Esporte, Ramon solicitou uma ambulância e forneceu atendimento ao homem, que era entregador de aplicativo. O flamenguista estava acompanhado de uma mulher.

“O que posso falar é que o atleta, dentro do possível, dentro de uma situação dessa, estava tranquilo, chateado, triste, mas parece que ele parou, chamou a ambulância, o bombeiro. Ele se apresentou com o advogado, fez todos os procedimentos que qualquer cidadão teria que fazer”, explicou Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo.

O presidente do clube, Rodolfo Landim, também declarou apoio a Ramon frente ao ocorrido: “Claro que a gente fica muito triste. Não sabemos nem em que condições ou o que aconteceu, pelas poucas informações. É um atleta exemplar, com comportamento exemplar. Em situações como essa, é óbvio que vamos prestar todo apoio”.

Segundo Rodrigo Dunshee, vice-presidente jurídico do Flamengo, seu departamento está à disposição de Ramon. “Ele está acompanhado do seu advogado. Está bem, calmo, dentro do possível, prestando depoimento. É um acidente lamentável. Pelas primeiras informações que tivemos, nosso atleta não teve culpa”, comentou ao Globo Esporte.



