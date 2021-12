Vice-campeão Flamengo empata com rebaixado Sport em Recife

O Sport empatou em 1 a 1 com o Flamengo na noite desta sexta-feira (3) na Arena Pernambuco, em Recife. A partida foi válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fim de jogo na Arena Pernambuco. O Mengão empata em 1 a 1 com o Sport, pelo Brasileirão. Michael marcou o gol rubro-negro. #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/3QS7mBDFP6 — Flamengo (@Flamengo) December 4, 2021

O primeiro gol da partida foi marcado pelo Rubro-Negro carioca. Aos 39 minutos da etapa inicial, o atacante Michael aproveitou grande jogada do centroavante Pedro para mandar de primeira para o fundo das redes. O empate do Leão saiu aos cinco da etapa final, quando o meia Gustavo aproveitou bobeira da defesa adversária para invadir a área e concluir na saída do goleiro Hugo.

Aos 10 minutos o juiz Leandro Vuaden chegou a marcar pênalti para o Flamengo. Mas, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), acabou voltando atrás.

Já com o vice-campeonato definido, o time do Rio de Janeiro chegou aos 71 pontos. Enquanto isso, o Sport, já rebaixado à Série B, alcançou 34 pontos e se manteve na penúltima posição. O próximo jogo do Rubro-Negro será contra o Santos no Maracanã na próxima segunda-feira (6). O Sport irá até Chapecó pegar o time da casa no mesmo dia.

Atlético-GO derrota Chapecoense

Em partida da 36ª rodada, o Atlético-GO derrotou a Chapecoense por 1 a 0 na Arena Condá, no interior de Santa Catarina, na noite desta sexta-feira (3).