Juventude x RB Bragantino ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Juventude e RB Bragantino se enfrentam hoje, terça, 30 de novembro (30/11), pela partida da 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. A partida será disputada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere, canal televisivo pago. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Juventude é 17° colocado na tabela com 40 pontos somados em 34 partidas. A equipe gaúcha soma nove vitórias, 13 empates e 12 derrotas na competição, sendo sete triunfos, quatro reveses e seis igualdades como mandante.

Já o RB Bragantino é 5° colocado com 53 pontos somados em 35 partidas. O Massa Bruta possui 13 vitórias, 14 empates e oito derrotas, sendo sete triunfos, cinco reveses e cinco igualdades como visitante.

Juventude x RB Bragantino ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021 - Juventude x RB Bragantino

Escalação Provável

Juventude

Douglas Friedrich; Michel, Quintero, Rafael Forster e William Matheus; Jadson, Ricardinho e Wescley; Capixaba, Sorriso e Ricardo Bueno.

RB Bragantino

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar; Jadsom Silva, Eric Ramires, Cuello e Artur; Ytalo e Alerrando.

Arbitragem



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA-MG)

Quando será Juventude x RB Bragantino

Hoje, terça, 30 de novembro (30/11), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Juventude x RB Bragantino

Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul



