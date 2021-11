Messi supera Lewandowski e conquista sétima Bola de Ouro

Pela sétima vez o argentino Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do mundo na premiação promovida pela revista France Football, realizada nesta segunda-feira, 29, no Théâtre du Châtelet, em Paris. O meio-campista do PSG superou nomes como Lewandowski, do Bayern de Munique, e do brasileiro naturalizado italiano Jorginho, do Chelsea, ampliando a vantagem para Cristiano Ronaldo, que possui cinco troféus.



Na temporada passada, Messi participou de 47 jogos pelo Barcelona e marcou 38 gols, além de 12 assistências. O bom desempenho no clube catalão em 2020 rendeu um único título: A Copa do Rei. Pela seleção nacional, o meia foi peça importante na campanha do título da Copa América 2021, sendo o artilheiro do torneio e também eleito o melhor jogador, encerrando um jejum de títulos da Argentina de 28 anos.



Além do prêmio de melhor do ano, a cerimônia também entregou outros troféus. O italiano Gianluigi Donnarumma, campeão da Eurocopa, venceu como melhor goleiro, enquanto o artilheiro polonês Lewandowski ganhou como melhor atacante — e ficou em segundo lugar como melhor do mundo. Entre as mulheres, Alexias Putellas, do Barcelona, foi eleita a melhor jogadora.



Com a sétima Bola de Ouro, Messi se isola como o maior vencedor do prêmio. O argentino tem o português Cristiano Ronaldo logo atrás, com cinco, seguido dos holandeses Johan Cruyff e Marco van Basten, e do francês Michel Platini, ambos com três.

Confira o top-10 da premiação de melhor do mundo:

Messi

Lewandowski

Jorginho

Benzema

Kanté

Cristiano Ronaldo

Salah

De Bruyne

Mbappé

Donnarumma

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags