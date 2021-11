Ceará e Fortaleza somam 13 atletas pendurados antes de partidas contra Corinthians e Santos

Vina e Marcelo Benevenuto, destaques do Vovô e do Leão na competição, compõem lista de jogadores com dois cartões amarelos e podem perder algum jogo na reta final do Brasileirão por suspensão

Com objetivos traçados e jogos decisivos pela frente na Série A do Campeonato Brasileiro, Ceará e Fortaleza somam 12 atletas pendurados antes das partidas contra Corinthians e Santos, nesta quinta-feira, 25, e podem ter desfalques importantes na reta final da competição. Vinícius Vina e Marcelo Benevenuto, destaques do Vovô e do Leão na temporada, compõem a lista de jogadores com dois cartões amarelos e com risco de suspensão.

Pelo lado alvinegro, além de Vina, artilheiro do time no certame, com sete gols, o goleiro Richard, os volantes Pedro Naressi e William Oliveira, e os atacantes Erick e Cléber somam duas advertências e estão sob risco de cumprir suspensão no jogo do Ceará diante do Flamengo-RJ, marcado para a próxima terça-feira, 30, às 20 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O treinador Tiago Nunes também está pendurado.

Pelo lado tricolor, além do zagueiro Marcelo Benevenuto, um dos pilares do sistema defensivo da equipe, o volante Ronald, o meio-campista Matheus Vargas e os atacantes David, Romarinho, Igor Torres e Wellington Paulista estão pendurados e podem ser desfalques do técnico Juan Pablo Vojvoda na partida diante do Juventude-RS, marcada para sexta-feira, 3, às 19 horas, na Arena Castelão.

