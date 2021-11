Vasco x Remo ao vivo: onde assistir, provável escalação e horário

Vasco e Remo se enfrentam hoje, sexta-feira, 19 de novembro (19/11), em partida válida pela Série B do Brasileirão. O jogo está marcado para começar às 19 horas (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

O time carioca não possui mais chances de aceso e ocupa a 9ª posição com 48 pontos. Do outro lado, o Remo ainda corre riscos e precisa garantir sua permanência na série B, estando na 16ª posição com 41 pontos, mesma pontuação do 17ª, o Londrina.

O confronto terá transmissão ao vivo no canal Premiere, para assinantes. Confira como assistir ao jogo, a provável escalação de cada time e demais informações ao final do texto.

Vasco x Remo ao vivo: onde assistir

Premiere: canal de transmissão dos jogos para assinantes

Vasco x Remo ao vivo: provável escalação

Vasco:

Lucão; Léo Matos, Leandro Castan, Ricardo Graça e Riquelme; Bruno Gomes, MT, Marquinhos Gabriel (Matías Galarza); Nene, Gabriel Pec (Morato) e Germán Cano.

Técnico: Fábio Cortez

Desfalques: Michel (em recuperação), Sarrafiore (operou o joelho), Miranda (suspenso pela Conmebol), Andrey (suspenso - férias antecipadas), Léo Jabá, Zeca e Walber (férias antecipadas)

Suspensos: Miranda (por tempo indeterminado pela Conmebol) e Andrey (terceiro amarelo)

Pendurados: Vanderlei, Leandro Castan, Juninho e Bruno Gomes.

Remo:

Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem e Igor Fernandes; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira e Matheus Oliveira; Erick Flores, Victor Andrade e Neto Pessoa (Lucas Tocantins).

Técnico: Eduardo Baptista

Desfalques: Felipe Gedoz (lesionado) e Marcos Júnior (questões contratuais), Rafael Jansen e Wellington Silva (em tratamento), Pingo (desconforto muscular)

Suspensos: ninguém

Pendurados: Romércio, Wellington Silva, Warley, Lucas Siqueira, Felipe Gedoz, Victor Andrade, Anderson Uchôa e Marcos Junior.

Quando será Vasco x Remo

Hoje, 19 de novembro (19/11), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Vasco x Remo

Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

