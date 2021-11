Leonardo Gaciba é demitido do comando da Comissão de Arbitragem da CBF

O vice-presidente Alício Pena Júnior assumirá o cargo até o final do Brasileirão; Ednaldo Rodrigues já busca um substituto para assumir a função em 2022

Leonardo Gaciba não é mais presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade emitiu nota na manhã desta sexta alegando que "deu início a um processo de reformulação na estrutura da arbitragem brasileira", começando pela presidência.

O atual vice-presidente da Comissão de Arbitragem, Alício Pena Júnior, crítico aos processos dentro do órgão, assumirá a função interinamente até o fim do Campeonato Brasileiro.

Em nota, a CBF agradeceu a Leonardo Gaciba pelo empenho e pela forma altiva e incansável com que exerceu a Presidência da Comissão de Arbitragem da CBF.

No cargo desde 2019, Leonardo Gaciba foi contratado para modernizar a arbitragem brasileira, mas as reclamações nas últimas rodadas, em especial nesta quinta, 11, no jogo entre Bahia e Flamengo aumentaram a pressão sobre o presidente interino da CBF, Ednaldo Rodrigues, que só antecipou a decisão que já pretendia fazer ao fim da temporada.

Rodrigues já busca um substituto para assumir o cargo em 2022. Novas reformulações dentro da comissão de arbitragem também devem acontecer.

Confira a nota oficial da CBF:

"A Confederação Brasileira de Futebol informa que, nesta data, deu início a um processo de reformulação na estrutura da arbitragem brasileira, que começa com a substituição do comando de sua Comissão de Arbitragem.

O Presidente em exercício da CBF, Ednaldo Rodrigues Gomes, conversou com o Presidente da Comissão de Arbitagem, Leonardo Gaciba, nesta sexta-feira (12) e o entendimento mútuo foi pela necessidade de uma mudança, com a implementação de novos procedimentos visando maximizar os acertos e minimizar os erros de todos os envolvidos.

A CBF agradece a Leonardo Gaciba pelo empenho e pela forma altiva e incansável com que exerceu a Presidência da Comissão de Arbitragem da CBF.

Assumirá a função interinamente, até a conclusão das competições da temporada 2021, o atual Vice-Presidente da Comissão de Arbitragem, Alício Pena Júnior, a quem o Presidente Ednaldo Rodrigues parabeniza, desejando sucesso no cargo e colocando a estrutura da entidade à inteira disposição da Comissão de Arbitragem para o constante aperfeiçoamento e desenvolvimento da arbitragem nacional".

