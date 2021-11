Tabela do Brasileirão 2021: classificação atualizada hoje, 10 - 31ª rodada

A 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão, tem sete jogos marcados para hoje, quarta-feira, 10 de novembro (10/11). Confira como está a classificação atualizada – veja abaixo ou clique aqui para conferir.

Tabela do Brasileirão 2021

Jogos do Brasileirão 2021 - 31ª rodada

Quarta-feira, 10 de novembro (10/11)

18h30min - Athletico-PR x Ceará



19 horas - Atlético-MG x Corinthians

19 horas - Santos x Bragantino

20h30min - Palmeiras x Atlético-GO

21h30min - Fortaleza x São Paulo

21h30min - Sport Recife x América-MG

21h30min - Juventude x Internacional

Onde assistir aos jogos do Brasileirão 2021

Pelo terceiro ano seguido, as transmissões do Brasileirão serão realizadas por dois grupos de comunicação. O Grupo Globo segue como principal detentor, com exibições em TV aberta (TV Globo), TV fechada (Sportv) e pay-per-view (Premiere). A TNT Sports também transmite partidas entre os clubes com os quais tem contrato - o que inclui Ceará e Fortaleza - em TV fechada.

O torcedor também pode optar por acompanhar os jogos em plataformas de streaming das empresas: o Premiere Play e o Estádio TNT Sports, ambos com planos mensal e anual.

