São Paulo x Flamengo ao vivo: onde assistir, provável escalação e horário

O primeiro jogo da final da Copa do Brasil sub-17 entre São Paulo e Flamengo acontece hoje, terça, 9 de novembro (09/11); confira onde assistir ao vivo ao jogo, horário, provável escalação e últimas notícias

Flamengo e São Paulo jogam o primeiro jogo da final da Copa do Brasil sub-17 hoje, terça-feira, 9 de novembro (09/11). A partida está marcada para começar às 19 horas (horário de Brasília), no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

O confronto terá transmissão ao vivo nos canais SporTV e CBFTv . Confira como assistir ao jogo, a provável escalação de cada time e demais informações ao final do texto.

O segundo e decisivo jogo da final será na próxima segunda-feira, dia 15, na Gávea, no Rio de Janeiro.

São Paulo x Flamengo ao vivo: onde assistir

SporTV: canal de transmissão dos jogos para assinantes

CBFTV: canal de transmissão dos jogos via Eleven Sports

São Paulo x Flamengo ao vivo: provável escalação

São Paulo:

Leandro; Kayque Ryann, Ythallo, Moreira e Negrucci; João Douglas, André e Caio; Rodriguinho, Mateus Amaral e Newerton.

Flamengo:

Dyogo; Samuel, JP, Darlan e Zé Wellinton; Vitor Muller, M. França e Dudu; M. Gonçalves, Petterson e Mateusão.

Desfalques: sem desfalques

Quando será São Paulo x Flamengo

Hoje, 9 de novembro (09/11), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Flamengo

Estádio do Morumbi, em São Paulo.

