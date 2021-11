Lucas Veríssimo, da seleção, passará por cirurgia após lesão no joelho

O Benfica anunciou na manhã desta segunda-feira que o zagueiro Lucas Veríssimo, será submetido a uma intervenção cirúrgica, após a confirmação de entorse grave do joelho direito. O jogador, que disputaria com a seleção brasileira os próximos dois confrontos pelas Eliminatórias Sul-Americanas, se machucou neste domingo (7) na goleada do Encarnado sobre o Braga (6 a 1), pelo Campeonato Português.