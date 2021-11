Eliminatórias: Philippe Coutinho admite surpresa com convocação

A convocação da seleção brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 (Catar) não contou apenas com unanimidades. Um das opções do técnico Tite mais contestadas foi a do meia-atacante Philippe Coutinho, do Barcelona (Espanha). O jogador, que não vive o seu melhor momento na carreira, volta a defender o Brasil após um hiato de um ano e meio.

Em entrevista concedida nesta segunda-feira (8), Coutinho admitiu que até ele mesmo se surpreendeu com a convocação, mas afirmou que ficou muito feliz com seu retorno à seleção: “Fiquei um pouco surpreso ao chegar em casa e ver algumas notícias. Na minha vida nunca faltei com profissionalismo. Sempre respeitei a todos, com todos com os quais trabalhei. Mas tudo bem, respeito a opinião de vocês jornalistas. Falando sobre a convocação, estou muito feliz”.