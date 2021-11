Operário-PR x Remo ao vivo: onde assistir, provável escalação e horário

Operário-PR e Remo se enfrentam hoje, terça, 9 de novembro (09/11) pela série B do Campeonato Brasileiro; confira onde assistir ao vivo ao jogo, horário, provável escalação e últimas notícias

Operário-PR e Remo se enfrentam hoje, terça-feira, 9 de novembro (09/11), em partida válida pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão. O jogo está marcado para começar às 19 horas (horário de Brasília), no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, no Paraná.

Em uma tabela acirrada, os times lutam para se manter distante da zona de rebaixamento. O Operário ocupa a 13º posição da série B com 42 pontos, enquanto o Remo está na 15ª colocação com 41 pontos.

O confronto terá transmissão ao vivo nos canais Premiere e SporTV, ambos para assinantes. Confira como assistir ao jogo, a provável escalação de cada time e demais informações ao final do texto.

Operário-PR x Remo ao vivo: onde assistir

Premiere: canal de transmissão dos jogos para assinantes

SporTV: canal de transmissão dos jogos para assinantes

Operário-PR x Remo ao vivo: provável escalação

Operário:

Thiago Braga; Lucas Mendes, Fábio Alemão, Odivan (Reniê) e Fabiano; Guedes, Rafael Chorão e Marcelo; Thomaz, Paulo Sérgio e Felipe Garcia.

Remo:

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Romércio, Rafael Jansen e Raimar; Marcos Júnior, Anderson Uchôa, Lucas Siqueira e Arthur (Neto Pessoa); Lucas Tocantins e Victor Andrade.

Desfalques: sem desfalques

Quando será Operário-PR x Remo

Hoje, 9 de novembro (09/11), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Operário-PR x Remo

Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, no Paraná.

