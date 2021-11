Vídeo: Athletico-PR 2 x 2 Flamengo; assista aos gols do jogo do Brasileirão

Flamengo e Athletico-PR empararam em 2 a 2 em jogo de hoje, 2, válido pelo Brasileirão 2021. Confira vídeo com os gols da partida. Gabigol marcou, sendo um golaço

O Athletico-PR arrancou um empate em 2 a 2 com Flamengo, em partida atrasada da 4ª rodada do Brasileirão 2021, disputada hoje, 2, na Arena da Baixada. Gabigol marcou dois gols, sendo um golaço, e encerrou jejum.

Athletico-PR 2 x 2 Flamengo: veja vídeo com os gols do jogo

Com o resultado, o Rubro-Negro perdeu a oportunidade de assumir a vice-liderança da competição, permanecendo em 3º, com 50 pontos (9 a menos do que o líder Atlético-MG, que tem duas partidas a mais).

O empate teve um sabor amargo para o Rubro-Negro, que foi desclassificado da Copa do Brasil nas semifinais justamente pelo Furacão, que, com o resultado, ficou na 14ª posição da classificação com 35 pontos.

Jogos de hoje além de Athletico-PR 2 x 2 Flamengo

Brasileirão Série A 2021

16h - Athletico-PR x Flamengo - Globo

Brasileirão Série B 2021

16h - Brasil Pelotas x Avaí - Premiere



16h - Vitória x CSA-AL - SporTV e Premiere



19h - Remo x Londrina - Premiere



19h - Brusque x Náutico - SporTV e Premiere



21h30min - Goiás x Ponte Preta - SporTV e Premiere

Copa do Nordeste 2022 (fase preliminar)

21h30min - Ferroviário x Floresta - SBT e NordesteFC (sinal aberto)

Champions League

14h45min - Wolfsburg x FC Salzburgo - Space e HBO Max



14h45min - Malmo FF x Chelsea - TNT e HBO Max



17h - Juventus x Zenit St Petersburg - Space e HBO Max



17h - Sevilla x Lille - HBO Max



17h - Atalanta x Manchester United - SBT, TNT e HBO Max



17h - Bayern de Munique x Benfica - HBO Max



17h - Dynamo de Kiev x Barcelona - HBO Max



17h - Villarreal x Young Boys - HBO Max

Jogos Internacionais

16h45min - Luton x Middlesbrough - Fox Sports e STAR+



18h30min - Colo-Colo x Santiago Wanderers - estadio.com



21h - Everton de Viña del Mar x Audax Italiano - estadio.com



21h - Forge FC x Santos de Guápiles - STAR+



23h15min - Motagua x CD Marathon - STAR+

Mais jogos de futebol

