Ytalo testa positivo para Covid-19 e amplia lista de desfalques do Bragantino

Adversário do Ceará neste domingo, 17, o Bragantino teve mais uma baixa no time para o confronto. O centroavante Ytalo, artilheiro da equipe na Série A com nove gols, testou positivo para a Covid-19 e está fora do jogo diante do Alvinegro do Porangabuçu, aumentado a lista de desfalques do Massa Bruta.

O jogador não tem sintomas e já foi afastado do elenco para iniciar período de isolamento. Quem também é baixa por Covid-19 é o atacante Artur Victor, que foi revelado nas categorias de base do Ceará e atualmente é destaque do time paulista.

Cumprindo suspensão, desfalcam o Bragantino o zagueiro Léo Ortiz e o meio-campista Eric Ramires. Em tratamento de lesão no tornozelo esquerdo, o meia Praxedes não foi relacionado para a partida.

Outros desfalques são jogadores que já estavam no departamento médico: Raul, ex-Ceará, se recupera de cirurgia no joelho; Bruno Tubarão tem lesão no tornozelo; Vitinho trata edema na boxa; e Bruno Tubarão, contusão no adutor da coxa direita.

Veja a lista de relacionados do Massa Bruta para o jogo contra o Ceará:

Goleiros: Cleiton, Julio Cesar e Maycon Cleiton;

Zagueiros: Fabrício Bruno, Léo Realpe e Natan;

Laterais: Aderlan, Edimar, Guilherme, Luan Cândido, Weverson e Weverton;

Meias: Cristiano, Emi Martínez, Jadsom, Luciano e Pedrinho;

Atacantes: Alerrandro, Bruninho, Cuello, Gabriel Novaes, Helinho e Jan Hurtado.

