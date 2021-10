Após perder voo em São Paulo, elenco do Ceará retorna com rival Bragantino em voo fretado

Ceará enfrenta o Bragantino neste domingo, 17, às 18h15min no Castelão. Vovô finalizou preparação para o jogo nesta manhã com treino no CT do Corinthians

O Ceará finalizou na manhã deste sábado, 16, no CT do Corinthians, em São Paulo, a preparação para enfrentar o Bragantino, no Castelão, em duelo marcado para domingo, 17. A delegação alvinegra está retornando da Capital paulista para Fortaleza à tarde, em voo fretado com chegada prevista para 18h20min, junto com o elenco do Massa Bruta.

A programação do clube precisou ser alterada. Inicialmente, o retorno para a Capital cearense, após enfrentar o São Paulo no Morumbi na quinta-feira, 14, estava previsto para acontecer na sexta-feira. Entretanto, a volta programada foi cancelada devido a um acidente, que gerou paralisação na via de acesso ao aeroporto, conforme o clube.

Ceará e Bragantino se enfrentam às 18h15min deste domingo, no Castelão, com capacidade de 30% para o público no Castelão. Desta forma, a partida pode receber até 18,9 mil torcedores para apoiar o Alvinegro do Porangabuçu. A ampliação ocorreu após liberação do Governo do Estado.

Para o jogo, o técnico Tiago Nunes não tem desfalques por suspensão. A dúvida fica por conta da condição de Messias, que sofreu uma pancada no rosto no duelo contra o São Paulo e foi substituído no segundo tempo por Luiz Otávio.

No Bragantino, o treinador Maurício Barbieri tem baixas importantes. O zagueiro Léo Ortiz e o meio-campista Eric Ramires estão suspensos. Os atacantes Artur Victor e Ytalo cumprem isolamento após testarem positivo para a Covid-19. No departamento médico, estão jogadores como Lucas Evangelista e Raul, ex-Ceará. O meia Praxedes é dúvida após sofrer torção no tornozelo esquerdo.

