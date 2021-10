Ex-Ceará e Fortaleza, Bergson fala sobre cobrança, artilharia e apresentação de gala na Malásia

Campeão e artilheiro logo no primeiro ano pelo Johor FC. O atacante Bergson vive ótima fase no futebol malaio, onde conquistou o título da liga nacional e fez 24 gols em 21 jogos pelo clube entre março e setembro, concluindo a temporada em alta. Depois de passagens por Ceará e Fortaleza, o jogador se transferiu para o exterior e retomou o bom futebol e o faro goleador.

Em entrevista para o FutCast, podcast do O POVO (ouça abaixo na íntegra), ele contou sobre o novo momento na carreira, a fase artilheira e a recepção de gala no Johor FC, quando teve apresentação de luxo com direito a limusine. Em março de 2021, o centroavante foi emprestado ao clube malaio pelo Fortaleza e, posteriormente, em maio, comprado em definitivo por 400 mil dólares. Bergson tem contrato com o time da Malásia até junho de 2023.

"Quando chegou o negócio (transação para o Johor), eu e meu pai começamos a pesquisar. Tinha o Maurício, zagueiro aqui que tinha jogado no Grêmio. O Diogo (atacante), que passou muito tempo na Tailândia e tinha jogado aqui há dois anos. Ele (Diogo) falou: 'pode ir, estrutura de outro mundo'. Rasgou elogios. Antes de chegar, a gente tem uma noção. Depois que chega tem a verdadeira realidade. E quando cheguei, sabia que outros jogadores foram apresentados de limusine, outro de helicóptero, outro veio de Ferrari. A situação do clube é muito surreal. É algo parecido com times tops da Europa. Quando me vi ali de terno, de limusine, a expectativa toda, você fica impressionado, orgulhoso e satisfeito. Mas aumenta a pressão", lembrou Bergson no FutCast sobre a apresentação no clube malaio.

Na estreia pelo clube, o atacante já marcou o primeiro gol dele pela equipe. De lá pra cá, não parou de fazer gols. Na Super Liga da Malásia, Bergson fez 23 gols e se tornou o maior artilheiro do clube na competição.

"O fator primordial que deu uma virada de chave foi eu ter vindo para um lugar que não conhecia. Não conhecia o treinador, o príncipe (dono do clube), os jogadores, o país. Vim por empréstimo e só tinha que mostrar meu futebol. Foi esse fator que virou a chave na minha cabeça. Tinha que chegar e mostrar meu futebol. Graças a Deus as coisas deram certo logo no começo", afirmou o jogador de 30 anos.

"Eu ter vindo pra cá com essa mentalidade, com esse intuito, as coisas fluíram naturalmente. A gente sabe que no futebol, se as coisas estão indo bem, o cuidado tem que ser redobrado, o foco, a disciplina. Por isso, as coisas vêm acontecendo. A bola não entra sozinho. O comprometimento no dia a dia e fora do horário de trabalho. Esse fato de estar 100% ligado no que tem de ser feito vem ocasionando e andando junto com os números. É isso que venho fazendo, mantendo o trabalho no dia a dia e focado, independente do país. Estou focado no que vim fazer aqui", completou.

Em alta na Malásia, Bergson explica que a cobrança é maior em cima do atleta estrangeiro. "Tem a dificuldade para nós estrangeiros diferente para os locais. A pressão na gente é maior, a cobrança. Tem a dificuldade no campo que é diferente. A gente é mais cobrado, tem menos tolerância por erros, é mais visado. O jogo é truncado. É muito pegado. São times muito iguais. Os estrangeiros são muito cobrados, têm que ganhar, fazer gol, ser o melhor. Parece fácil, você vê os números e fala: 'ah, mas é na Malásia'. Não é qualquer um que bota a camisa, chega e faz o que eu e outros estrangeiros fizeram."

Bergson fez autocrítica sobre a passagem pelo Ceará e se disse grato ao Fortaleza pela oportunidade. O episódio na íntegra está disponível no episódio do FutCast. O programa está disponível também nas principais plataforma de podcast.

