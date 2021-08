Atacante Bergson se sagra campeão na Malásia; Hat-trick do brasileiro deu título antecipado ao Johor

Emprestado pelo Fortaleza em março e comprado pelo Johor FC em maio, por 400 mil dólares, o atacante Bergson sagrou-se campeão da Superliga da Malásia, com duas rodadas de antecedência. A conquista antecipada aconteceu com um hat-trick do basileiro.

A confirmação do título do Johor, o oitavo pela Superliga, veio com a vitória por 3 a 0 sobre o Sri Pahang, na sexta-feira, 27. Bergson marcou os três gols do jogo e o time chegou aos 51 pontos, não podendo mais ser alcançado por ninguém. Além do êxito coletivo, o ex-atleta do Fortaleza e também do Ceará mira também uma conquista pessoal.

Bergson está no topo da lista de artilheiro do campeonato da Malásia, com 23 gols, seguido de perto pelo nigeriano Olusegun, do Selangor, que possui 22 tentos. Os dois têm dois jogos pela frente para definir quem fica com o status de goleador da Superliga em 2021.

Aos 30 anos, o atacante brasileiro vive seu melhor momento na carreira desde 2017, quando fez 28 gols na temporada, vestindo a camisa do Paysandu. No Johor FC, porém, Bergson possui 23 gols em 23 jogos (18 pela Superliga da Malásia e 5 pela Liga dos Campeões da Ásia).

