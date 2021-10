Destaque do São Paulo, Rigoni é dúvida para enfrentar o Ceará na Série A

Rigoni sentiu dores musculares na coxa esquerda no empate em 0 a 0 com o Cuiabá, na Arena Pantanal-MT, na segunda-feira, 11, e foi substituído ainda no primeiro tempo

O atacante argentino Emiliano Rigoni, do São Paulo, é dúvida para enfrentar o Ceará nesta quinta-feira, 14, no Morumbi, pela 26ª rodada da Série A. Jogador com mais participações diretas em gols da equipe no Brasileirão, ele sentiu dores musculares na coxa esquerda no empate em 0 a 0 com o Cuiabá, na Arena Pantanal-MT, na segunda-feira, 11, e foi substituído ainda no primeiro tempo.

O atleta será reavaliado nesta quarta-feira, 13, na véspera do duelo contra o Alvinegro do Porangabuçu. No embate diante do Cuiabá, o jovem atacante Marquinhos substituiu Rigoni. Caso o argentino não tenha condições, ele é o principal candidato a vaga.

Rigoni tem sido o principal destaque ofensivo do São Paulo na temporada. Na Série A, ele é o artilheiro isolado do elenco tricolor com quatro gols marcados. O jogador divide ainda a liderança das assistências com o meia Nestor, com quatro cada um.

Na temporada, o argentino soma 11 gols e cinco assistências em 29 jogos disputados, sendo o vice-artilheiro do elenco, atrás apenas de Pablo, que possui 13 tentos.

