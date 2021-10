Bahia x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

00:04 | Out. 12, 2021

Jogo do Brasileirão Série A 2021 entre Bahia e Palmeiras será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Bahia e Palmeiras se enfrentam hoje, terça-feira, 12 de outubro (12/10), pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. A partida será disputada na na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo, pela TV aberta, e no Premiere e no TNT, canais televisivos pagos. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Bahia inicia a rodada na 17ª colocação com 26 pontos conquistados em 24 partidas. São sete vitórias, cinco empates e doze derrotas, sendo quatro triunfos, cinco reveses e duas igualdades como mandante.

Já o Palmeiras está na terceira posição com 39 pontos somados em 24 jogos. São 12 vitórias, três empates e nove derrotas na competição, sendo cinco triunfos, cinco reveses e uma igualdade como visitante.

Bahia x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão



Globo: na TV aberta

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

TNT: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021 - Bahia x Palmeiras

Escalação provável

Bahia

Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Gustavo Henrique, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel (Raniele) e Mugni; Juninho Capixaba, Raí e Gilberto. Técnico: Guto Ferreira.

Palmeiras

Jailson, Gabriel Menino, Luan, Renan e Jorge; Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony. Técnico: Hernán Crespo.

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Éder Alexandre (SC)

VAR: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Quando será Bahia x Palmeiras

Hoje, terça-feira, 12 de outubro (11/10), às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Bahia x Palmeiras

Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia

